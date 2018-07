Navegador do Google ganha nova versão que ajuda usuário a rastrear de onde vem aquele ‘barulhinho’ irritante

Chrome agora traz pequenos ícones para diferenciar abas ativas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Quantas vezes você começou a abrir abas indiscriminadamente e, percebeu um som estranho tocando no seu fone interrompendo aquela música legal que você adora ouvir? O Google, mais uma vez, quer acabar com o seu problema.

A nova atualização do Google Chrome, testada em modo beta desde novembro, está disponível e inclui uma funcionalidade que mostra abas que estejam emitindo sons, usando sua webcam ou mandando imagens para sua TV.

Além do “sinalizador de sons”, o update do Chrome inclui avisos mais fortes sobre a navegação segura na rede, maior supervisão de usuários adultos sobre membros de sua família e uma nova visualização do navegador e suas abas no modo Metro do Windows 8.

Agora, se você não é fã do Chrome, mas quer ter a novidade no seu navegador, tudo bem: já existe uma extensão para o Firefox que tem a mesma função.