O browser lançado pelo Google em setembro de 2008 ultrapassou o Firefox no mês de maio e se tornou o segundo programa mais usado no Brasil para navegar na internet. De acordo com dados da empresa de análise de dados StatCounter, o Chrome foi usado por 26,83% dos internautas brasileiros em maio, enquanto o Firefox tinha 26,08% dos usuários — uma pequena diferença de 0,75%.

O Internet Explorer, da Microsoft, continua líder com 45,79%, mas sua popularidade vem caindo desde o lançamento do Chrome (veja o gráfico acima), quando o programa desenvolvido pela Microsoft em 1995 era usado por 74,26% dos internautas.

Os dados também mostram a maior capacidade dos usuários do Chrome adotarem versão mais novas, cujas atualizações costumam ser automáticas e divulgadas com frequência maior do que os concorrentes. De acordo com o StatCounter, o Chrome 11 — lançado em abril — é usado por 22,2% dos internautas brasileiros (a versão mais recente atualmente é a 13, lançada há uma semana). Já o Internet Explorer 9, cuja versão final foi lançada em março, é usado apenas por 4,05% dos usuários, atrás do IE7 (4,54%) e do IE 8 (35,23%). O IE 6 ainda é usado por 1,97%.

O Firefox 4 é a versão mais popular — e mais recente — do browser da Fundação Mozilla, com 13,07% dos usuários no Brasil, pouco acima da versão anterior 3.6 (10,52%).

Na América do Sul o Chrome também é o segundo browser mais usado, enquanto que na Europa o Firefox é o navegador mais popular com 36,18%. Na América do Norte e somando todas as regiões, porém, o Chrome ainda está atrás do Firefox, mas seu crescimento é constante, enquanto o IE e o navegador da Mozilla têm visto uma queda de participação cada vez maior.

