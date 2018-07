??? Os notebooks com OS baseado na nuvem, fabricados pela Acer e Samsung, serão vendidos por US$ 349

O vice-presidente de produtos, Sundar Pichai, apresenta o Chromebook no Google IO. FOTO: Marcio Jose Sanchez (AP)

Os Chromebooks, notebooks equipados com o sistema operacional Chrome que funciona em nuvem, já estão à venda nos Estados Unidos e podem ser adquiridos nos sites da “Amazon” e do “Best Buy”, segundo informou nesta quinta-feira, 16, o Google.

Os primeiros modelos de Chromebook, desenvolvidos para otimizar a navegação na internet, foram fabricados pela Acer e pela Samsung. Os usuários europeus terão que esperar até a semana que vem, quando a Samsung apresentará seu modelo em Londres.

Na Espanha, embora o lançamento estivesse previsto para o último dia 15 de junho, ainda não foi anunciada uma nova data para o início das vendas, visto que se espera a conclusão das negociações entre Google, Samsung e Telefónica, companhia que conectará os Chromebooks espanhóis à internet.

Com preço mínimo de US$ 349, as versões da Samsung e da Acer contam com webcam de alta definição, entradas USB e cartões de memória.

Ao contrário dos notebooks que usam softwares da Apple e da Microsoft, o Chromebook foi criado para uso específico do sistema operacional do Google que, uma vez conectado em nuvem, está sempre atualizado sem que o usuário tenha que fazer qualquer procedimento, e tem uma autonomia de bateria de quase 10 horas.

