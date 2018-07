Palcos de palestras tiveram que ser desocupados às pressas; equipamento da entrada foi danificado

SÃO PAULO – A forte chuva que caiu em São Paulo na tarde de terça-feira, 7, danificou instalações da Campus Party.

Um tecido que servia de divisória entre a Arena e a Expo Show rasgou com a ventania. Com isso, quatro palcos próximos começaram a balançar. Palestrantes que estavam neles saíram às pressas.

Os palcos de Música, Astronomia e Robótica ficaram comprometidos. O de Artes Digitais foi o mais afetado, e teve que ser contido com o que sobrou dos tecidos para não cair. Tapumes caíram na Praça de Alimentação e na Zona Expo.

Mas o transtorno maior aconteceu na entrada do evento. Os equipamentos de conferência de crachá ficaram molhados e pararam de funcionar. Por conta disso, o evento estava impedindo qualquer pessoa de entrar ou sair da área da Campus Party.

Apesar da confusão toda, que afetou cerca de 25% da área total do evento, palestras em outras partes, assim como a internet, continuam funcionando normalmente.

FOTOS: Natália Russo/AE

