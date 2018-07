FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O primeiro tweet a gente nunca esquece, já dizia a propaganda. (Ou quase). Mas é sempre interessante ver como órgãos do governo e empresas se comportam quando começam uma conta na rede social que já foi comparada “a uma mesa de bar” por um de seus executivos.

Foi o que aconteceu nessa sexta-feira, 6, com a abertura da conta da CIA (Central Agency of Intelligence), a agência de inteligência dos Estados Unidos. O primeiro tweet da agência tem um toque de humor que brinca com a sua própria história.

We can neither confirm nor deny that this is our first tweet. — CIA (@CIA) June 6, 2014

Vale aproveitar a ocasião para relembrar uma ferramenta disponibilizada pelo Twitter há cerca de três meses. Com ela, é possível lembrar como foi a estreia de qualquer perfil na rede de interesses – o seu, do seu amigo, de uma personalidade importante ou até mesmo o do Estadão, que diz muito sobre como é fazer um jornal na cidade de São Paulo.

Marginal do Pinheiros tem 6,6 km de lentidão http://tinyurl.com/bqvw6o — Estadao (@Estadao) March 3, 2009

Já a estreia no Twitter do Link, em dezembro de 2008, parece a abertura de uma Copa do Mundo:

Começando as transmissões do Twitter do Link — Link Estadão (@EstadaoLink) December 17, 2008

O primeiro tweet de Jack Dorsey, um dos cofundadores da empresa, mostra um dos primeiros nomes que a plataforma teve: twttr, sem vogais.

just setting up my twttr — Jack Dorsey (@jack) March 21, 2006

Lembre mais alguns primeiros tweets por aqui.