Segundo o professor da UFRJ Henrique Antoun, no entanto, esse propagado ‘avanço’ da capacidade da rede não é necessariamente bom. Para ele, a web semântica pode aumentar a vigilância na rede. “Quem é essa web consciente de si mesma? Quem é o sujeito dessa consciência? Não sabemos”, diz.

Leia também

Seminário discute controle da internet, direitos autorais e ciberutopia

Um novo ciclo tecnológico irá mudar tudo – de novo

A web semântica será maior que o Google (Silicon Alley Insider)

Cobertura ao vivo pelo Twitter do Link

A primeira mesa de discussão do segundo (e último) dia do Seminário Cidadania e Redes Digitais, realizado pela Faculdade Cásper Líbero, também incluia Jomar Silva, do ODF Aliance, defensor do software livre, que focou sua apresentação na defesa dos padrões abertos (definidos como aqueles elaborados de forma transparente, disponíveis, livres de royalties e sem limitação à reutilização).

Jomar comparou formato proprietário com o sânscrito, uma linguagem criada apenas para as castas superiores e que tinha a intenção de alienar as inferiores: “Quem controla o formato, controla a informação”.

Cidades digitais ou showrooms de produtos tecnológicos?

A segunda mesa, sobre cidades digitais, começou falando da experiência digital da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, que montou infra-estrutura pública de acesso wireless como meio de propagar a cultura digital.

O professor da UFF Franklin Coelho, um dos idealizadores do projeto, afirmou que uma “cidade digital tem como referência a cidade real e constitui uma nova forma de organização e integração do território”, mas que temos que tomar cuidado para não transformarmos esses projetos em “showrooms de produtos tecnológicos, sem projeto”. Ele ainda afirmou que o Piraí Digital fez uma economia de R$ 2 milhões ao optar pelo software livre.

Na sequência, Fabio Josgrilberg, da Metodista, definiu as cidades como o palco primordial dos avanços sociais e classificou a cidade digital como “protagonista na busca de soluções coletivas” e Elizabeth Stark, do movimento OpenVideo Alliance e do FreeCulture.org, afirmou que, para que essas estruturas funcionam, temos que respeitar a lógica da rede, usando padrões abertos. “Temos que facilitar que as pessoas copiem as coisas, remixem e produzam novas obras”.

Liberdade ou controle?

O último debate do evento uniu o professor Alexander Galloway, da NYU, o professor da Unicamp Laymert Garcia dos Santos e o organizador do evento – e pesquisador da Cásper Líbero – Sérgio Amadeu. O tema foi a web como mecanismo de controle.

Enquanto Galloway focou sua apresentação no aspecto técnico, afirmando que o princípio fundador da web é o controle de informação e não a descentralização, Amadeu emulou o advogado americano Lawrence Lessig e afirmou que a “internet nasceu com a marca da liberdade”, pois na rede não precisamos nos reportar a ninguém: “Ninguém precisa dar satisfações quando cria algo na web”.