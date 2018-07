REPRODUÇAÕ

Cientistas da Universidade de Wisconsin e do Laboratório de Produtos Florestais do Departamento de Agricultura dos EUA se juntaram para produzir um chip semicondutor diferenciado: ele é feito quase inteiramente de celulose.

Atualmente, os chips possuem uma camada base feita de materiais não-degradáveis, tornando-os nocivos ao meio ambiente. Este criado pelos cientistas americanos, porém, substitui o material por CNF — ou nanofibrila de celulose —, que é biodegradável, mais flexível e feito a partir de fibras da madeira.

“Estes chips são tão seguros que você pode colocá-los em uma floresta e fungos irão desintegrá-los”, disse o professor Zhenqiang Ma, líder da equipe, em entrevista ao ScienceDaily. “Eles são tão seguros quanto fertilizantes.”

Já que a madeira pode se expandir ou diminuir de acordo com a umidade, os cientistas também banharam o CNF em resina epóxi, deixando o chip mais resistente à água e impedindo que as reações naturais do material prejudicassem o funcionamento.

Além da redução de impactos ambientais, o chip seria mais barato que os dispositivos tradicionais. ”Nós reduzimos o uso de materiais semicondutores em 99,9%”, concluiu Zhenqiang.