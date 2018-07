O projeto Life in a Day, realizado pelo YouTube ao lado dos cineastas Kevin MacDonald e Ridley Scott, vai produzir um documentário sobre a vida em nosso planeta ao longo do dia 24 de julho deste ano.

Para participar, basta sacar sua filmadora, webcam ou celular, e registrar um momento peculiar do seu cotidiano neste sábado. Vale qualquer coisa: vídeo de gato, de criança, natureza, caos urbano… O que importa é o olhar do colaborador sobre seu presente e sobre o momento em que vivemos.

Os vídeos devem ser enviados pelo canal do Life in a Day no YouTube a partir do dia 24, e até o dia 31 de julho.

O documentário editado a partir das imagens enviadas estreia ano que vem no Festival de Sundance, além de ser disponibilizado simultaneamente no YouTube, para ser assistido de graça. Confira abaixo o trailer do projeto.