Há algum tempo Patrick Jean nos presenteou com o curta-metragem Pixels. O filme mostra uma Nova York se pixelizando completamente num cenário apocalíptico. Pois o curta agradou tanto que agora vai virar um longa-metragem, com produção de Adam Sandler. Jean e Sandler estão em negociação com a Columbia e o projeto prevê um filme no estilo Os Caça Fantasmas, em que personagens de games saltariam das telas e sairiam barabarizando pelo mundo real. Agora é aguardar. Enquanto isso, veja Pixels mais uma vez: