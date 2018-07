FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

NOVA YORK – Diversos cinemas dos EUA decidiram que vão exibir ‘A Entrevista’ a partir da quinta-feira, 25, como havia sido previsto pela Sony Pictures antes da polêmica envolvendo o filme.

O Alamo Drafthouse, do Texas, disse na terça-feira, 23, que a Sony autorizou a exibição do filme no Dia de Natal. O Plaza Theater, de Atlanta, disse o mesmo. “Nunca desistimos de lançar A Entrevista e estamos excitados de que nosso filme estreará em alguns cinemas no Dia de Natal”, disse o CEO da Sony Pictures, Michael Lynton.

O filme, estrelado por Seth Rogen e James Franco, mostra uma dupla de jornalistas contratados pela CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un, foi acusado de ter sido o motivo do ataque hacker à Sony Pictures, há algumas semanas. Para o FBI, os ataques à empresa foram feito pela Coreia do Norte.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a estreia nos cinemas será acompanhada do oferecimento do filme aos espectadores via video on demand. Ainda não se sabe qual plataforma será utilizada pela empresa para lançar A Entrevista.

/ AP