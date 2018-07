Sede da Cisco em San Diego, California

A Cisco anunciou na noite desta terça-feira, 24, que concordou em comprar a empresa de software norte-americana AppDynamics por US$ 3,7 bilhões. É um dos maiores negócios recentes da história da Cisco, conhecida por ser uma tradicional fabricante de equipamentos para telecomunicações e sistemas.

Vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Cisco, Rob Salvagno disse que a aquisição se encaixa com a transição de longo prazo da Cisco para o software. Hoje, AppDynamics cria programas que gerenciam e analisam aplicações para mais de 2 mil clientes, entre eles a bolsa de valores Nasdaq, a Nike e a própria Cisco.

A aquisição foi revelada um dia antes da AppDynamics divulgar ao mercado o preço-meta de sua abertura de capital, marcada para acontecer nos próximos meses e que avaliaria a empresa em torno de US$ 1,9 bilhão de dólares. "O fato de que eles estavam no meio do processo de abertura de capital abriu uma janela de decisão para nós", disse Salvagno.

A compra da AppDynamics, que ainda precisará ser aprovada por autoridades regulatórias, mostra como empresas tradicionais de hardware têm tentado mudar o foco de seus negócios para áreas em desenvolvimento, como computação em nuvem. Na semana passada, a HP Enterprise decidiu comprar a startup de computação em nuvem SimpliVity por US$ 650 milhões.

Para o analista Mitch Steves, da consultoria RBC, embora a Cisco tenha pago um preço "alto" pela AppDynamics, a aquisição será positiva para turbinar o faturamento da empresa com software.