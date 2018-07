Possíveis compradores não comentam o caso, mas o interesse maior seria sobre servidor e patentes

NOVA YORK/SAN FRANCISCO – A BlackBerry, que enfrenta problemas devido a dificuldades no negócio de smartphones, está em negociação com a Cisco Systems, Google e SAP sobre vender a elas participações ou a totalidade da empresa, disseram diversas fontes com conhecimento do assunto.

O negócio seria uma alternativa para um acordo preliminar obtido semanas atrás com o grupo, liderado pelo maior acionista da BlackBerry, o Fairfax Financial Holdings, para fechar o capital da empresa por cerca de US$ 4,7 bilhões, uma oferta que enfrenta ceticismo devido a questões financeiras.

A empresa, com sede em Waterloo, Ontário, pediu por manifestações preliminares de interesse de potenciais compradores estratégicos, que também incluem Intel e empresas asiáticas como LG e Samsung, até o início da próxima semana.

Não está claro quais irão fazer ofertas, se fizerem. Mas os potenciais compradores estão especialmente interessados no servidor de rede da BlackBerry e na patente de portfólio, embora dúvidas sobre o valor de seus ativos permanecem um problema, disseram as fontes.

Google, Intel, Cisco, LG e SAP não quiseram comentar. A Samsung não estava imediatamente disponível.

Possíveis ofertantes estão procedendo com cautela dado as incertezas sobre a BlackBerry, que no mês passado relatou um prejuízo trimestral de quase US$ 1 bilhão após uma baixa contábil pelos celulares Z10 não vendidos.

Um porta-voz da BlackBerry disse em um e-mail para a Reuters: “O comitê especial, com a assistência de conselheiros independentes financeiros e legais da BlackBerry, estão conduzindo uma robusta revisão das alternativas estratégicas”. Mas ele não quis dar mais detalhes.

As ações da BlackBerry subiam mais de 4% nesta segunda-feira, após notícias sobre o interesse de compradores.

/REUTERS