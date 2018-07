Mike Blake/Reuters A Cisco é uma das maiores fabricantes de infraestrutura de telecomunicações do mundo

A Cisco Systems afirmou ontem que vai demitir 5,5 mil funcionários, ou 7% de sua força de trabalho global. O anúncio ocorreu junto com a divulgação do balanço do quarto trimestre fiscal da empresa, que se encerrou neste mês. Inicialmente, o site de tecnologia CRN havia afirmado que a empresa poderia cortar até 14 mil funcionários – equivalente a 20% de sua força de trabalho global.

A companhia espera reinvestir todo o capital oriundo da demissão em massa no que chama de “áreas prioritárias”: a Cisco pretende migrar a maior parte de sua receita da área de hardware para a de software.

Ontem, a Cisco reportou alta de 21% no lucro trimestral, apesar do recuo de 1,6% nas receitas. A empresa teve lucro líquido se US$ 2,81 bilhões, na comparação com ganhos de US$ 2,32 bilhões do mesmo período no ano passado. As receitas caíram de US$ 12,84 bilhões para US$ 12,64 bilhões, na mesma comparação.

Migração. Um dos maiores obstáculos da Cisco é tendência de redução dos gastos com hardware pelas companhias de telecomunicações, que tentam limitar seus gastos à medida que precisam lidar com o aumento do tráfego de dados dos clientes.

Em muitos casos, empresas vêm substituindo produtos da Cisco por opções mais baratas de concorrentes como a Intel. Com sede em San Jose, na Califórnia, a Cisco percebeu essa tendência e passou a permitir que clientes customizem programas usando hardwares da empresa.