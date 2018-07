AVALIAÇÃO – ?????

PRODUTORAS - 2K e Firaxis

PREÇO - R$ 99

DETALHES – O vídeo de abertura de Civilization 5, lançado nos EUA no dia 21 e com previsão para o fim de outubro no Brasil, é um recado para os fãs do épico game de estratégia. Nele, o chefe de um grupo de nômades diz ao filho guerreiro que entra na cabana: “Bem-vindo de volta, filho. Senti sua falta”. Cinco anos se passaram desde o lançamento da versão anterior. Agora o criador da série, Sid Meier, traz mais uma edição que, de novo, coloca o jogador no comando de uma das 18 civilizações para liderá-la por toda a história da humanidade – da Antiguidade à Era Espacial –, explorando o mundo, fundando cidades, construindo exércitos, descobrindo tecnologias e criando uma rede de comércio entre as cidades e outras civilizações.

Civilization 5 retoma a essência da saga, que é quase uma aula de História – e um teste de paciência. Detalhes da edição anterior foram cortados para dar mais fluência ao game. Não existem mais tipos de governo, nem religiões – que dão lugar a políticas sociais –, missionários, espiões ou navios de transporte (cada unidade militar ou civil se transforma em um barco ao entrar no oceano).

O mapa foi redesenhado e, em vez do grid quadricular, ele é montado por hexágonos, deixando o terreno mais realista. E as batalhas estão mais balanceadas. É preciso combater com um exército diversificado para ganhar uma guerra. Arqueiros, artilharia e navios atacam à distância e enfraquecem inimigos. E está mais difícil de tomar cidades, que se defendem sozinhas com bombardeios. Veteranos têm de se acostumar, mas Civilization continua viciante.