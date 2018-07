Já se sabe que o jogo será gratuito e, de acordo com a página oficial do Civilization do Facebook, vai ser possível fazer quase tudo que é permitido na versão original do jogo.

“Você poderá coordenar estratégias para vencer grandes batalhas, compartilhar tecnologia para passar à frente dos rivais, fazer lobby com sua família e amigos para formar seu próprio governo e ganhar eleições vitalícias, gerenciar e fazer crescer suas cidades para maximizar produção e felicidade, espiar os inimigos”, diz parte do texto no perfil oficial do game.