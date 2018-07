O Civilization, um dos games de estratégia mais famosos de todos os tempos, estará disponível em versão gratuita entre os jogos do Facebook a partir de junho, em modo beta, de acordo com a revista Variety.

Não se sabe se a versão beta estará disponível para todos os usuários. Quando foi anunciado, em outubro do ano passado, o Civilization para Facebook soou como uma boa ideia e deixou os fãs do jogo empolgados. Mas a versão final do jogo não deve sair até o ano que vem.