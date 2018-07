Durante a Consumer Electronics Show 2009 (CES), a LG fez barulho com o seu Renoir KC910, celular com tela sensível ao toque e câmera de 8 megapixels. O aparelho já está à venda no Brasil pela operadora Claro.

Pode custar de salgados R$ 1.399 a R$ 449 dependendo do plano contratado.

O LG Renoir não é um aparelho livre de polêmicas. No último fim de semana (10-11/01), a fabricante levou 16 blogueiros para o Guarujá afim de apresentar o modelo e disponibilizá-lo para testes. A blogosfera se agitou questionando a escolha dos nomes e as resenhas

publicadas sobre os aparelhos.

Por Juliana Rocha