Carlos Zenteno, presidente da Claro. FOTO: Andre Dusek/Estadão-23-7-2012 Carlos Zenteno, presidente da Claro. FOTO: Andre Dusek/Estadão-23-7-2012

BRASÍLIA – O presidente da Claro, Carlos Zenteno, disse nesta terça-feira que a controladora da empresa, a mexicana América Móvil, foi sondada pelo banco BTG Pactual para participar de eventual compra da TIM Participações.

Segundo Zenteno, a empresa está aberta a analisar a proposta de compra da TIM.

“A América Móvil está sempre aberta para analisar qualquer oportunidade de consolidação no mercado, sempre que seja com valores razoáveis. A América Móvil é sempre muito cuidadosa em todas as suas aquisições”, disse Zenteno a jornalistas, ao chegar a evento em Brasília.

A operadora Oi anunciou no fim de agosto ter contratado o BTG Pactual para viabilizar uma proposta de compra da TIM. Segundo fonte próxima ao tema, a empresa buscava o apoio de outras operadoras para a proposta.

Questionado se outras empresas também foram abordadas, Zenteno disse que não foram apresentados detalhes, mas que o BTG Pactual foi contratado para “bater em muitas portas e analisar todas as opções”. Segundo o executivo, há oportunidades de consolidação no mercado brasileiro.

Zenteno declarou que a Claro espera para os próximos dias uma decisão de sua controladora sobre a participação no leilão da faixa de 700 MHz para Internet móvel de quarta geração (4G), marcado para 30 de setembro.

“Estamos fazendo os cálculos e esperando uma aprovação do Conselho da América Móvil para os próximos dias. Já temos toda a informação pronta, as análises, mas ainda não temos a aprovação final”, disse.

/REUTERS