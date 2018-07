Tim e OI ficaram com as faixas menos expressivas; valor total soma R$ 2,56 bilhões

BRASÍLIA – Conforme esperado pelo mercado e pelo governo, as quatro maiores operadoras de telefonia do País – Claro, Vivo, Tim e Oi – levaram as quatro faixas nacionais do 4G leiloado nesta manhã pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Claro e a Vivo investiram mais pesado e venceram as disputas das duas faixas de 2,5 gigahertz (GHz) com maior capacidade, enquanto a TIM e a Oi ficaram com as duas partes do espectro com menor envergadura.

No total, o valor arrecadado pela Anatel nesses quatro primeiros lotes de abrangência nacional chegou aos R$ 2,565 bilhões. O ágio médio dessa parte principal do leilão foi de 35,69%.

Como também já era previsto, nenhuma empresa apresentou proposta pelo 450 megahertz (MHz) voltado para a internet móvel rural. Por isso, as quatro vencedoras dos lotes nacionais do 4G assumirão as obrigações de universalização desse outro serviço segundo divisão feita pela Anatel.

PRIMEIRO LOTE

A Claro venceu a disputa pelo primeiro lote, ao oferecer R$ 844,519 milhões, com ágio de 34,01%.

Claro, Vivo e Oi apresentaram como proposta inicial o preço mínimo do lote, de R$ 630,191 milhões, enquanto a TIM não apresentou oferta para este lote, um dos dois de maior capacidade em oferta no leilão de hoje.

A Vivo desistiu da concorrência na primeira rodada de lances. Houve três rodadas de disputa entre Claro e Oi. Na terceira rodada, a Claro apresentou a proposta vencedora.

Este lote oferece uma faixa nacional de 2,5 gigahertz (GHz) para 4G e a faixa de 450 megahertz (MHz), voltada para a internet móvel rural. No caso da internet móvel rural, o serviço deverá ser obrigatoriamente oferecido para os Estados da região Norte, Bahia, Maranhão, além das cidades do Estado de São Paulo com DDD 11 e 12.

A operadora pretende investir R$ 3,5 bilhões este ano no Brasil, segundo comunicado à imprensa divulgado após o resultado.

A companhia destacou que já capacitou toda a sua rede em IP Ran e, depois em 3G Max (HSPA+), o que possibilita aos usuários chegarem a uma velocidade média de navegação de até 3 Mbps.

Atualmente, são 964 municípios cobertos com esta tecnologia pela Claro. “Com este novo lote adquirido hoje, podemos expandir a velocidades dos nossos serviços e o cliente poderá navegar tecnicamente a uma velocidade de até 150 Mbps, cerca de 15 vezes a velocidade oferecida hoje.”

LEILÃO

Já a Vivo venceu a disputa pelo segundo lote, ao oferecer R$ 1,05 bilhão, com ágio de 66,61%. Como já venceu a disputa pelo primeiro lote, a Claro não pôde disputar essa faixa, uma das duas de maior capacidade em oferta no leilão de hoje.

Este lote oferece uma faixa nacional de 2,5 gigahertz para 4G e a faixa de 450 megahertz, voltada para a internet móvel rural. No caso da internet móvel rural, o serviço deverá ser obrigatoriamente oferecido para São Paulo (exceto DDD 11 e 12), Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

O terceiro lote ficou com a TIM, que ofereceu R$ 340 milhões, com ágio de 7,9%. O preço é inferior aos dois primeiros porque este lote tem menor capacidade. Claro e Vivo, que já tinham ficado com os dois primeiros lotes, não participaram.

Este lote oferece uma faixa nacional de 2,5 gigahertz para 4G e a faixa de 450 megahertz, voltada para a internet móvel rural. No caso da internet móvel rural, o serviço deverá ser obrigatoriamente oferecido para Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A Oi venceu a disputa pelo quarto lote, ao oferecer R$ 330,851 milhões, com ágio de 5%. Este lote oferece uma faixa nacional de 2,5 gigahertz para 4G e a faixa de 450 megahertz, voltada para a internet móvel rural. No caso da internet móvel rural, o serviço deverá ser obrigatoriamente oferecido para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

