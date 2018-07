A Capcom liberou os primeiros detalhes da versão do clássicoFinal Fight para Xbox Live Arcade e PlayStation Network.

O game será lançado como Final Fight: Double Impact. O recurso mais bacana é a sensação de jogar no fliperama que a Capcom tenta recriar. É possível rodar o jogo com a mesma distorção de tela que os gabinetes equipados com monitores de tubo de antigamente. Até os adesivos que eram colados dos lados da tela, com os comandos do jogo.

O filtro gráfico também dá a mesma percepção dos pixels que uma tela de tubo, de baixa resolução, dava. O resultado é a melhor experiência retrô já conseguida nos consoles de última geração.

O jogo, que foi mostrado na CES 2010, será lançado nos consoles em abril.