Feira de tecnologia na Alemanha mostra que os próximos eletrônicos vão incorporar características de outros tipos de produtos

Ana Freitas

ESPECIAL PARA O ESTADO

BERLIM – Está cada vez mais difícil classificar um eletrônico em uma categoria específica. Enquanto smartphones crescem em tamanho e viram quase tablets, os notebooks dobram o teclado e se transformam tablets de verdade e e-readers ganham tela colorida. Já as câmeras fotográficas rodam o sistema operacional Android e ficam iguais a um smartphone. Só não fazem ligação. Enquanto isso, novas TVs acessam a internet e fazem chamadas telefônicas pelo Skype.

A IFA 2012, feira de tecnologia na Alemanha que terminou na semana passada, mostrou que para 2013 a ideia é que não haja nem a necessidade de classificar um aparelho. Eles reúnem as melhores características de todas as categorias, isto é, hardware e softwares rápidos, leveza, touchscreen eficiente, boa resolução e portabilidade.

Na feira, que está em sua 52ª edição, Sony, Samsung, Dell e Asus foram as empresas que se destacaram. Entre seus lançamentos estavam computadores All-in-One (computadores de mesa em que todos componentes ficam no monitor) com touchscreen e Windows 8, notebooks que viram tablets e muitos, muitos smartphones.

Campanha. Os pontos de ônibus e estações de metrô de Berlim não escaparam do entusiasmo da Samsung para lançar seu Galaxy Note II. O aparelho, que é um smartphone quase no tamanho de um tablet, chama a atenção por sua tela de 5,5 polegadas, um pouco maior do que a primeira versão, de alta definição e tecnologia Amoled. Além de leve, o Galaxy Note II é rápido. Equipado com uma canetinha stylus, ele foi exibido como a ferramenta de criação. Durante a IFA, um cartunista fazia caricatura dos visitantes da feira no aparelho.

Apesar de não ter inovado muito no Note II – há pouca diferença do primeiro modelo –, a Samsung apresentou um outro produto que, este sim, traz algo de novo. A Galaxy Camera é uma câmera fotográfica que roda Android, com todos os benefícios que isso traz, e tem conectividade 3G e Wi-Fi. Foursquare, Twitter, Facebook e Instagram estão todos à mão, em uma tela com touchscreen de 4,8 polegadas.

É só tirar a foto, editar no próprio aparelho – que possui modos criativos para todos os gostos – e subir a imagem na hora. O zoom óptico de 21 vezes é outra característica daquela que pode ser uma nova tendência a partir de agora. Afinal, não faz mais sentido ter uma câmera compacta que não se conecte à internet.

Windows 8. Os notebooks dobráveis que mais chamaram atenção foram os da Sony. Com uma tela de dar inveja a qualquer produto com iOS, ele já roda o Windows 8, assim como outros notebooks da feira.

O Vaio Duo 11, um dos principais da nova linha, tem componentes que impressionam. O processador Core i7 rouba a cena. E seu teclado dobrável transforma o notebook em um tablet em segundos.

Não à toa, Asus e Toshiba também mostraram modelos híbridos. E os PCs All-in-One também vão atrás da tradição da Apple. A vantagem é o Windows 8 e a tela touchscreen.

Skype na TV. Na IFA, as TVs ficaram mais finas, com melhor resolução e ganharam integração com os outros aparelhos da casa. Sony, Toshiba, Philips e Samsung lançaram modelos com câmera e Skype. A SmarTV da Samsung tem até uma rede social para seguir amigos que tenham o sistema e compartilhar fotos com eles, mesmo usando outros aparelhos Samsung.

Além disso, a fabricante coreana anunciou na feira uma parceria com o Google para expandir seu conteúdo via Google TV. A ideia é alavancar tanto o serviço de conteúdo sob demanda da Samsung quanto o do Google, já que nenhuma das duas plataformas deslanchou.

1. A Galaxy Camera vem com Android e tem 3G e Wi-Fi para subir as fotos online (FOTO: Thomas Peter/Reuters)

2. Churrasqueira elétrica da Philips usa uma serragem aromatizante para dar gosto de churrasco

3. O aLOKSAK protege eletrônicos debaixo d’água. O menor, para iPhone, custa € 3

4. O flexOne é um e-reader côncavo e flexível apresentado pela Wexler

5. Galaxy Note II tem poucas diferenças, mas a tela impressiona (FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters)

6. Notebook híbrido da Sony tem teclado deslizante e se transforma em tablet com Windows 8

FOTOS: Ana Freitas/AE

TECNOLOGIA E CERVEJA

O ICC Berlim, local que abriga a IFA, não é comparável a nenhum centro de convenção em São Paulo. São mais 5.500 metros quadrados de salas de convenção, um complexo de prédios cuja distribuição e decoração lembram um aeroporto. Para se deslocar de um prédio para o outro, os jornalistas têm direito a um ônibus. Visitantes, no entanto, têm de caminhar.

Mas isso não é sacrifício para entusiastas que se reúnem todos os anos para conferir o que há de mais novo. Pelos corredores, há visitantes de todos os tipos. Empresários, expositores, promotores de vendas, crianças, idosos, jornalistas de do mundo todo. Entre os prédios, dá para comer iguarias alemãs: currywurts, salada de batatas e pretzels são algumas das opções. E em uma feira de tecnologia na Alemanha, é claro, a cerveja está liberada. / A.F.

