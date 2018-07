LOGIN | Clay Shirky, escritor e professor da New York University

Autor reconhecido e professor da New York University, o norte-americano Clay Shirky acompanha o comportamento da internet desde seu início. Seus livros já falaram sobre os benefícios da mobilização coletiva descentralizada (Lá Vem Todo Mundo – o Poder de Organizar Sem Organizações, Zahar) e da criação de conteúdo amador em massa (A Cultura da Participação, Zahar). Shirky falou ao Link por e-mail.

A economia compartilhada marca uma nova era da internet, como muitos creem?

Criar abundância a partir de uma utilização melhor da informação é importante, mas não é novo. O que é novidade é que agora os recursos estão descentralizados. O estoque não utilizado de automóveis ou acomodações de uma cidade pode ser reimaginado como parte acessível do tecido urbano.

Serviços como Uber e Airbnb não estão ameaçando milhares de empregos?

Quando a internet atinge uma indústria, ela sempre baixa os custos e isso resulta em demissões. Mas outros empregos irão aparecer e muitas das pessoas ganhando na economia compartilhada trabalharão meio período. É cedo para avaliar como chegaremos a um equilíbrio.

Que mudanças de comportamento na sociedade a economia compartilhada estimula?

Ela produz o que o historiador Francis Fukuyama chama de “sociabilidade espontânea”, a disposição de se confiar no outro para fazer algo, mesmo que por pouco tempo. Quanto mais transações assim, maior é o crescimento da confiança.

Que iniciativas ou empresas tem achado interessante?

Sou fã da Mosaic, que faz crowdfunding de investimentos em painéis solares. Também adoro sites de compartilhamento de ferramentas (Red’s Shed e Lend it Mend It). E gosto do Little Free Library, que incentiva bibliotecas gratuitas.