Se você procura um amor online, pode parar de se sentir estranho. Se em 1998, o mundo começava a entender essa história de paquerar pela internet a partir do filme “Mensagem para Você”, estrelado por Meg Ryan e Tom Hanks, em que os inimigos na vida offline iam se apaixanando por meio de e-mails, hoje, um em cada três internautas no mundo que veem a internet como um bom lugar para começar um namoro, segundo dados de uma pesquisa mundial feita pelo Serviço Mundial da BBC. De acordo com a pesquisa, quase 30% dos internautas buscam um parcerio amoroso na internet.

Cerca de 11 mil internautas de 19 países foram ouvidos. Índia e Paquistão estão entre os países que têm o maior número de entusiastas por apresentações mediadas pela Internet. 59% dos indianos e 60% dos paquistaneses acham a internet um bom lugar para começar um namoro.

“Isso comprova o papel principal que a internet desempenha hoje na vida de milhões de pessoas em todo o mundo”, disse em comunicado o diretor da GlobeScan Research, Sam Mountford.

“Para muitas pessoas, e especialmente no mundo em desenvolvimento, a internet não é apenas um lugar para trabalhar, fazer compras ou se comunicar com amigos, mas também uma maneira confiável de encontrar um parceiro com quem dividir a vida.”

Outros países em que grande número de internautas tem a mesma opinião incluem Gana (47%) e Filipinas (42%). Mas menos norte-americanos (21%), sul-coreanos (16%), britânicos (28%) e franceses (27%) acham boa a ideia de procurar um parceiro online.

Contudo, os resultados da pesquisa também sugerem que pessoas com grau de instrução mais alto têm menos tendência a achar a internet um bom lugar para iniciar romances: 28% das pessoas com instrução universitária acham isso, contra 36% dos internautas que não concluíram o ensino médio.

Os resultados foram tirados de uma pesquisa mais ampla sobre as atitudes públicas em relação à Internet, a ser divulgada em 8 de março.