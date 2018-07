As novas tecnologias foram cruciais não apenas para captar fundos para um Haiti destruído, mas também para que o mundo entendesse melhor a tragédia. Em tempo recorde, o Google Earth liberou imagens da catástrofe no país, nos deixando ver o antes e o depois da capital Porto Príncipe. Já a CNN, com um método inovador de filmagem, inaugurou em seu site o uso de vídeos em 360º para mostar a situação dos haitianos ao mundo.

Já experimentado pela MTV americana em 2009, o vídeo panorâmico (e interativo) foi criado pela Immersive Media, empresa que equipou também os carrinhos do Google Street View. O vídeo da CNN, feito com imagens captadas em uma semana, permite que o usuário comande a câmera (bastando clicar na tela e arrastar). Vale a pena visitar o site e conferir.

No vídeo abaixo, você pode acompanhar o processo de criação da obra interativa: