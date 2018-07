Apenas quatro meses depois de assumir cargo, o co-presidente do MySpace Jason Hirschhorn está deixando a rede social que luta para sobreviver ao crescimento do Facebook. O outro co-presidente, Mike Jones, agora vai liderar a empresa.

Hirschhorn confirmou sua saída pelo Twitter.

“Sim, eu estou me mudando de volta para Nova York. Selva concreta onde os sonhos são criados”, ele twittou. “Acredito no MySpace, no seu líder Jonesy e na sua incrível equipe”.

Hirschhorn, Jones, e o antigo CEO Owen van Natta entram no MySpace em abril do ano passado com objetivo de trazer de volta a aura que o site tinha no início. Depois que uma série de aquisições de pequenas empresas não deram resultado de recuperação, Van Natta, que antes trabalhava no Facebook, deixou o MySpace em fevereiro. Hirschhorn e Jones assumiram seu lugar.

Jon Miller, que comanda a área digital da News Corp., descreveu saída de Hirshhorn como uma decisão pessoal que reflete o seu “desejo de voltar a Nova York”. “Jason é como um parente da família para mim e, como esperado, ele fez tudo que pedimos a ele e ainda mais”, disse Miller em comunicado. “Somos muito gratos pela paixão e entusiasmo que ele trouxe à empresa”.

O MySpace contribuiu para as crescentes perdas da News Corp. no segmento durante o último trimestre. No ano passado, o MySpace cortou um terço dos funcionários, reduzindo para cerca de 1 mil empregados nos Estados Unidos.

Em abril o site atraiu 69 milhões de visitantes, uma queda de 3% em relação ao ano passado, quando teve 71 milhões de visitas, de acordo com a Comscore.

No mês passado, o CEO da News Corp. Rupert Murdoch anunciou uma nova fase de gerência do MySpace e disse esperar que a adoção de novas ferramentas e recursos pudesse ajudar a atrair mais visitantes ao site.

O site está planejando uma grande mudança para o fim deste ano, adotando um novo logotipo, novo visual e novas funcionalidades, ao mesmo tempo que manterá algumas das páginas customizadas dos usuários.

Recentemente, o site contratou executivos de peso, incluindo Dmitry Shapiro, fundador do site de vídeos Veoh, como chefe executivo de tecnologia da joint venture que o MySpace mantém com as gravadoras, o MySpace Music. Mas, assim como outras redes sociais, o MySpece está lutando contra o gigantesco crescimento do Facebook.

