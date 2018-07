Steve Wozniak também é defensor de abertura da empresa diz que gostaria que o iTunes fosse para o Android

SÃO PAULO – O co-fundador da Apple, Steve Wozniak, é um hacker clássico – daqueles que começaram a mexer em sistemas para entendê-los, desconstruí-los e, a partir dali, criar o seu próprio, sempre com padrões abertos e conhecimento compartilhado. Foi dessa brincadeira que surgiu a Apple – que, hoje, é criticada justamente por ser uma empresa “fechada”. Mas Woz não compactua totalmente com essa filosofia – em entrevista coletiva no Slashdot, ele abriu o jogo e disse que defende quem quebra o sistema do iPhone. E gostaria que o iTunes fosse para o Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Eu sempre penso primeiro como um consumidor e amante da tecnologia. Como todos nós que apreciamos a qualidade dos produtos da Apple, eu tenho sentimentos dúbios. Eu cresci com os valores de abertura e compartilhamento da tecnologia”, disse Woz.

Segundo ele, a Apple saiu do mercado de Macintosh e investiu no que chamou de “iProdutos”, como iPod e iPhone, que fizeram a empresa dobrar de tamanho. “Se você se lembrar, nós levamos o iTunes para o Windows”, disse.

Agora a Apple está direcionada a dominar o mercado mundial com o sistema integrado iPod e iTunes, em uma era que “está apenas começando”. “Então por que não levar o iTunes para o Android?”, questiona. “Eu adoro os produtos da Apple e o iTunes, e gostaria que eles estivessem nos meus produtos Android também”.

Woz e Jobs nos primórdios da Apple. FOTO: Reuters

Hacker pioneiro dos anos 70, Woz construía e desconstruía sistemas no Homebrew Computer Club – e foi desta experiência que surgiu a Apple, em parceria com seu sócio e amigo Steve Jobs. E é por isso, disse, que ele apoia quem quebra proteção do iPhone (o jailbreak), permitindo a instalação de outros apps e modificando à força o sistema da empresa.

“Eu sempre mostrei meu apoio à comunidade jailbreak porque eles me lembram eu mesmo, quando conheci Steve Jobs, quem éramos naquela época e nos anos que levaram à Apple”, disse ele na entrevista, que comemorou os 15 anos do site.

Woz nega a visão de que a Apple é fechada. “Eles são fechados como métodos de venda e entrega. Você pode criar o app que quiser, e tê-lo em seu iPhone. Você só não pode distribuí-lo na App Store”, explicou.

Questionado sobre sua posição entre as plataformas abertas ou fechadas, Woz disse: “eu sou pela maior abertura”. “Eu acredito que você pode criar os produtos mais inovadores, mesmo se eles forem abertos. Mas eu posso estar errado. Os produtos abertos tendem a ser mais complexos. Eu acredito que talvez 80% de nós, ou mais, somos tecnofóbicos e nos assustaríamos em admitir o quanto nós sabemos pouco”, diz ele, referindo-se às “mães e pais”. “A Apple é o refúgio mais seguro para eles.”