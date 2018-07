??? Reed Hastings passa a fazer parte do conselho de administração da rede social

LOS ANGELES – O executivo-chefe e cofundador da plataforma de vídeo Netflix, Reed Hastings, se tornou membro do conselho de administração do Facebook, anunciou nesta quinta-feira, 23, essa rede social, que conseguiu com isso uma ponte para chegar à distribuição de filmes.

O cofundador da Netflix, Reed Hastings. FOTO: MIKE CASSESE/REUTERS

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo Facebook, seu fundador e executivo-chefe, Mark Zuckerberg, exaltou o trabalho realizado por Hastings à frente de sua companhia, que “levou a Netflix a mudar a maneira de as pessoas assistirem filmes e televisão” e afirmou que em sua empresa compartilham da mesma cultura “de rápida inovação”.

Os especialistas viram neste acordo um interesse da rede social em crescer e de se transformar em uma plataforma que oferece serviços aos seus 600 milhões de usuários, inclusive, reprodução de filmes e outros conteúdos audiovisuais.

“Facebook está impulsionando uma mudança fundamental em como as pessoas se conectam e compartilham todo tipo de conteúdos. Quero trabalhar com Mark e o resto do conselho para ajudá-lo a aproveitar todas as oportunidades futuras”, disse Hastings.

A Netflix nasceu como uma empresa que possibilita alugar e comprar filmes, séries e documentários, apesar de estar mudando pouco a pouco seu negócio a serviço legal através da internet e sem downloads.

A companhia de Hastings pode se beneficiar com essa associação e incorporar algumas das características da rede social a seu serviço web e, inclusive, pode aproveitar a plataforma de Zuckerberg para começar a desenvolver e a emitir sua própria programação original.

