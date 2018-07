O fundador do Facebook Mark Zuckerberg. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Um cofundador da popular rede social Facebook poderá vender suas ações da empresa por um valor próximo a US$ 300 milhões, segundo o New York Post na sua edição digital. Ao que parece, um dos quatro criadores quer vende até 10 milhões de ações do Facebook e US$ 30 por ação, disse o jornal.

Não foi revelado quem dentre eles busca vender sua parte das ações, se o fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, ou os demais fundadores Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Eduardo Saverin.

A venda de 10 milhões de ações representaria 0,5% da empresa com sede em Palo Alto, Califórnia, que poderá fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO) em meados de 2012, diz a publicação.

Diversos potenciais compradores demonstraram interesse e nenhum representante do Facebook fez declarações. O Post explicou que as participações do cofundador não têm restrições para serem transferidas, mas ponderou que o Facebook, assim como outras empresas tecnológicas, instarou em 2010 novas formas que limitam a transferência de futuras participações.

