O cofundador do Twitter Biz Stone está entrando para a AOL e sua nova aquisição, o Huffington Post, como consultor estratégico para a área de impacto social.

Em seu novo cargo, Stone desenvolverá uma plataforma para ajudar as pessoas a se envolverem com o serviço de comunidades, enquanto trabalha com outras empresas para promover a filantropia e a responsabilidade corporativa.

O The Huffington Post anunciou outras contratações, incluindo o jornalista John Montorio, que já trabalhou para o New York Times e para o Los Angeles Times.

As contratações vêm após a AOL cortar quase 20% de seus postos de trabalho na semana passada, incluindo 200 vagas em produção de conteúdo de mídia nos Estados Unidos, depois de sua aquisição do Huffington Post por US$ 315 milhões.

A AOL planeja reforçar sua equipe de jornalistas dedicados em tempo integral e distanciar-se do modelo que confiava grande parte do trabalho a freelancers.

