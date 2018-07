‘Things a Little Bird Told Me’, de Biz Stone, deve ser publicado em abril de 2014

FOTO: Adam Hunger/Reuters

O cofundador do Twitter Biz Stone fechou acordo para escrever seu terceiro livro, no qual abordará os momentos marcantes de sua vida e carreira e estimulará os leitores a “pensar fora da caixa”. A obra, intitulada Things a Little Bird Told Me (Coisas Que Um Passarinho Me Disse, numa tradução livre), deve chegar às estantes em abril de 2014 pela editora Grand Central Publishing.

“Percebi que minhas experiências têm muito a ver com uma ampla variedade de pessoas em diferentes etapas de suas vidas”, disse Stone, por meio de nota. “Estou encantado em criar um artefato físico para compartilhar as lições que aprendi.”

O diretor executivo da editora, Ben Greenberg, afirmou que o livro “revelará como trabalha a criatividade de Stone e ajudará os leitores a aplicar tais princípios às suas próprias vidas”.

Stone tem 38 anos e já publicou dois livros, sobre blogs: Blogging: Genius Strategies for Instant Web Content (2002) e Who Let The Blogs Out (2004). Ele iniciou a carreira no fim dos anos 90 no Google e fundou o Twitter em 2006, junto com Jack Dorsey, Noah Glass e Evan Williams.

/ REUTERS e EFE