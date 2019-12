Travis Kalanick, cofundador e ex-presidente do Uber, deixou nesta terça-feira, 24, o conselho de administração da empresa, cortando o último vínculo que o unia ao grupo. Kalanick, de 43 anos, deu início ao Uber em 2009, com Garrett Camp, e a expandiu de uma pequena startup para um gigante que definiu a indústria de transporte de passageiros.

A empresa abriu seu capital em maio. Mas Kalanick já não era o presidente da companhia naquela data: o conselho do Uber havia forçado o empresário a renunciar ao cargo em 2017, após uma série de incidentes relacionados à privacidade e queixas de discriminação e assédio sexual na empresa.

Jeff Chiu/AP Travis Kalanick, de 43 anos, deixou presidência da Uber em 2017

"O Uber faz parte da minha vida nos últimos 10 anos. No final da década, e com a empresa agora pública, parece o momento certo para eu me concentrar nas minhas atividades comerciais e filantrópicas atuais”, disse Kalanick em comunicado nesta terça-feira, 23. "Estou orgulhoso de tudo isso que o Uber alcançou e continuarei torcendo pelo seu futuro do lado de fora.”

Kalanick já vendeu mais de US$ 2 bilhões em ações da empresa e, na quinta-feira, 26, concluirá a venda de suas ações restantes, disse uma porta-voz da companhia.

Atualmente, Kalanick administra um fundo de risco e é o principal investidor da Cloudkitchens, uma startup de cozinhas colaborativas – a ideia é que cozinheiros de aplicativos de refeições a domicílio aluguem espaços para seu trabalho, em um modelo semelhante ao dp WeWork. No início de novembro, o Wall Street Journal informou que o negócio tinha recebido, no início de 2019, um investimento de US$ 400 milhões do fundo soberano da Arábia Saudita, conhecido pela sigla PIF.

Em seu site, a Cloudkitchens descreve suas operações como "apoio a outros restaurantes" com cozinhas otimizadas para pedidos de delivery, com clientes como as populares marcas nos EUA Halal Guys e Fat Sal's Deli.