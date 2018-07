SÃO PAULO – Já estava suficientemente confuso com a existência de moedas nacionais e outras várias virtuais popularizadas nos últimos tempos como Bitcoin, Litecoin e Dogecoin? Um grupo de executivos e programadores bem familiarizados a esse universo resolveu facilitar a vida de todos, criando um modo de fazer transferências em qualquer uma dessas moedas. Para isso, criou mais uma: a Stellar.

O tal grupo é composto e acompanhado de perto por alguns rostos conhecidos do Vale do Silício, incluindo um brasileiro.

Keith Rabois é um investidor da Khosla Ventures conhecido como um dos fundadores do Paypal, executivo de passagem pelo Yelp e pelo Linkedin, e por ter investido em empresas como Lyft, Airbnb e YouTube.

Patrick Collison fundou o sistema de transações digitais Stripe; e Jed McCaleb, maior responsável pela Stellar, antes havia colocado o Mt. Gox no mundo – o câmbio mais popular de bitcoin da última década, que faliu após passar para as mãos do francês Mark Karpelès.

Na supervisão e aconselhamento, entre outros nomes, Joi Ito, diretor do MIT Media Lab; e o advogado Ronaldo Lemos, membro do conselho da Mozilla Foundation e do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio)

Funcionamento

O sistema do Stellar será parecido com o do bitcoin, mas com algumas diferenças. Apesar de também ser uma moeda virtual, o Stellar é sobretudo um protocolo descentralizado para transações e transferências entre moedas virtuais ou não.

Em bom português, é um sistema que permite que um usuário do Stellar nos Estados Unidos mande dólares pelo sistema e o seu contato na Itália receba em euros. Mas e o câmbio? É feito pelos chamados “gateways”, definido pela nova startup como “qualquer participante da rede que você confia para receber o depósito e enviar o crédito (equivalente) de volta na rede”.

O objetivo do Stellar é, sobretudo, resolver o que eles chamam de “vácuo entre moedas tradicionais e virtuais”. Para isto, farão com que, nessas transações, moedas virtuais como bitcoin, litecoin e outras possam ser usadas em transferências ou pagamentos a usuários que não lidam com moedas virtuais, mas só com dólar ou iene, por exemplo.

No Brasil, usuários poderão fazer as transações também em Real. O Mercado Bitcoin, câmbio de bitcoin hospedado no País, será um dos gateways participando do Stellar.

Início de moeda

No pontapé da moeda e do protocolo, foram criadas 100 bilhões de stellars, sendo que 5% são reservados à The Stellar Development Foundation, fundação sem fins lucrativos responsável pela Stellar. A cada ano, a previsão é de que o número de stellars cresça 1%. A moeda, assim como qualquer outra virtual, terá câmbio flutuante, determinado pelo mercado.

Por se tratar de uma plataforma aberta, a fundação espera que desenvolvedores se apropriem da moeda e sua estrutura (a API está disponível no site) e criem “aplicações” sobre o Stellar.

É preciso autenticar seu cadastro com a conta do Facebook. De acordo com a Stellar, mais de 73 mil já estão testando o novo sistema, quase 17 mil estão na lista de espera e 250 milhões de stellar já foram utilizadas em algum transação.

