Daniel Teixeira/Estadão Guy Perelmuter, blogueiro do Estadão, que venceu o prêmio Jabuti na categoria Ciências

O livro "Futuro Presente: O Mundo Movido à Tecnologia" (Companhia Editora Nacional), do engenheiro e colunista do portal do Estadão Guy Perelmuter, foi o vencedor do prêmio Jabuti na categoria Ciências. O anúncio foi feito na quinta-feira, 26.

“O livro fala sobre como a convergência de várias evoluções, como a internet, smartphones ou sensores, estão nos levando a um novo estágio de maturidade tecnológica”, disse Perelmuter, em entrevista ao Estadão na época do lançamento.

Vencedor do Prêmio Jovem Cientista nos anos 1990, pesquisador de inteligência artificial e atualmente investidor de startups, Perelmuter apresenta, ao longo de mais de 300 páginas, o contexto histórico e o panorama futuro de revoluções como carros autônomos e voadores, inteligência artificial ou biotecnologia.

O Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do livro, é uma das importantes e prestigiadas premiações da literatura brasileira. Dentre os principais vencedores deste ano estão "Solo Para Vialejo" (Cepe Editora), livro de poemas de Cida Pedrosa, escolhido como o livro do ano. "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior (editora Todavia), ganhou na categoria romance literário. "Uma Mulher no Escuro", de Raphael Montes (Companhia das Letras), venceu o prêmio de romance de entretenimento. Veja aqui a lista completa com os premiados.