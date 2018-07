SÃO PAULO – Apoiado pelo Google, estreou o Oppia, um site educacional com foco na interatividade. O Oppia é um projeto de código aberto onde qualquer pessoa pode criar ou acessar atividades de ensino.

As atividades são chamadas de “explorações” e funcionam à base de perguntas e respostas. Conforme o aluno vai respondendo de maneira correta os exercícios, avança no curso. “Baseado nas respostas, o mentor decide qual pergunta fazer em seguida, que retorno dar, se ele pode se aprofundar ou proceder para algo novo”, explica uma apresentação do projeto no blog de código aberto do Google. Segundo o Oppia, o sistema “ensina a pessoa a pescar” em vez de “simplesmente revelar a resposta correta ou marcar uma resposta como errada”.

Abaixo o vídeo de apresentação do projeto:

As “explorações” também podem ser incorporadas (“embedadas”) em outros sites. O acesso é totalmente gratuito.

Na imagem abaixo, um exemplo da interface de edição do Oppia.