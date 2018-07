A Samsung publicou nesta quinta-feira, 28, os seus resultados financeiros para o período entre abril e junho de 2016, com resultados muito favoráveis: com boas vendas do Galaxy S7 e do Galaxy S7 Edge, seus smartphones topo-de-linha lançados no início do ano, a empresa viu sua receita crescer para US$ 45,2 bilhões – 5% a mais que no 2º trimestre do ano passado. Já o lucro saltou para US$ 7,22 bilhões, em crescimento de 18%. É a maior rentabilidade da empresa desde o primeiro trimestre de 2014, quando havia sido lançado o Galaxy S5.

Segundo a empresa, a divisão de dispositivos móveis foi responsável por metade das receitas e dos lucros – com destaque para as vendas do modelo mais caro e maior do S7, o Edge, que responderam por mais da metade das vendas da linha de aparelhos. Além disso, a empresa também teve boas receitas na área de aparelhos de baixo e médio custo.

A empresa não revela quanto vendeu de cada aparelho – mas disse ter enviado aos varejistas cerca de 76 milhões de smartphones durante o trimestre. (Já a Apple vendeu 40 milhões de iPhones no mesmo período).

Para os acionistas, as expectativas continuam altas: no terceiro trimestre do ano, a empresa deve lançar o Galaxy Note 7, seu próximo aparelho de alto padrão, que tem tudo para seguir o mesmo caminho de vendas do S7.

Conheça 7 destaques do novo Galaxy S7











Foto: Reprodução Os novos aparelhos da linha Galaxy tem proteção contra poeira e são resistentes a longos períodos de imersão em água. Foto: Divulgação O design dos novos smartphones teve poucas mudanças: os dois aparelhos ganharam espessura maior e ficaram mais pesados. A tela do S7 continua com 5,1 polegadas e resolução Quad HD (2.560 x 1.440 linhas de pixels), enquanto a do S7 Edge ganhou uma tela curva um pouco maior, de 5,5 polegadas, e com a mesma resolução. Foto: Divulgação Além de ter um produto com memória interna de 32 GB ou 64 GB, o usuário poderá usar um cartão de memória microSD – recurso indisponível em versões anteriores do aparelho. Com isso, os smartphones poderão adicionar até 200 GB. Foto: Divulgação A Samsung também acrescentou a tecnologia Always-On, um recurso que ajudará a garantir maior autonomia para a bateria, já que não será mais necessário ligar e desbloquear o aparelho para ver as horas e notificações. Foto: Reprodução Embora a resolução da câmera seja de 12 megapixels – inferior à do Galaxy S6 que tinha resolução de 16 megapixels – ela ganhou novas tecnologias que permitem tirar fotos melhores, mesmo em condições de baixa luminosidade. A câmera frontal permanece com resolução de 5 megapixels. Foto: Divulgação Com o aumento de tamanho do Galaxy S7 Edge, a Samsung pôde introduzir uma bateria maior de 3600 mAh (enquanto o modelo S7 tem uma de 3000 mAh). De acordo com a fabricante, a autonomia pode chegar a até dois dias. Foto: Reprodução Outra novo recurso é a possibilidade de carregamento sem fio, colocando o aparelhos sobre uma plataforma.

A empresa tem um evento simultâneo marcado para Londres, Nova York e Rio de Janeiro no próximo dia 2 de agosto – onde deve anunciar o aparelho. O Galaxy Note 7, no entanto, deve enfrentar a rivalidade com o novo modelo de iPhone – que costuma ser anunciado todos os anos pela Apple em setembro.

Chips. Se a divisão de dispositivos móveis foi bem, o mesmo não se pode dizer da parte de semicondutores (chips) da empresa: o lucro operacional da divisão caiu 22%, atingindo o patamar mais baixo desde o terceiro trimestre de 2014.

O principal aspecto nesse sentido foi a redução da venda de smartphones no mundo todo, e a queda nos preços de chips – vale lembrar que a Samsung é responsável por uma parte considerável dos semicondutores utilizados nos iPhones, da Apple.