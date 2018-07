Cena do vídeo “Você me conhece”, do Porta dos Fundos. FOTO: Reprodução Cena do vídeo “Você me conhece”, do Porta dos Fundos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Após derrota nas urnas do então candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, vídeo do canal de humor Porta dos Fundos que fazia menção ao político volta ao YouTube.

O desembargador Abel Fernandes Gomes, do Tribunal Regional Eleitorial do RJ, publicou liminar permitindo o retorno dos vídeos sob o argumento de que “o vídeo não possui mais potencialidade para influir no pleito eleitoral”.

Em defesa de Garotinho, um homem identificado como Mauro Henrique Alécio foi o autor da denúncia que motivou o processo contra o vídeo intitulado “Você me conhece” alegando que ele o prejudicava na disputa eleitoral. O vídeo mostra faz uma paródia de uma propaganda eleitoral na TV. Um candidato fictício aponta uma arma para um homem e diz: “Assim que eleito, prometo soltar o Marcelo sem nenhuma sequela”. O personagem finaliza o vídeo dizendo “Para governador, Garotinho”.

O vídeo “Zona Eleitoral” também volta ao ar. O esquete mostra um candidato insatisfeito com todos os candidatos que aparecem na urna eletrônica. Após muitas tentativas, digita 666 (número associado ao diabo) e diz: “Puta que pariu, votei no Garotinho”.

A decisão da juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, do TRE-RJ, apontava o vídeo como negativo à imagem de Garotinho, e determinava multa diária de R$ 100 mil caso a determinação de retirada fosse descumprida pelo Google, responsável pelo YouTube.

Na época, a juíza ainda lembrou o fato de o ator Gregório Duvivier ter declarado apoio a candidatos do PSOL. Para a magistrada, o “único interesse” da peça do grupo seria “prejudicar o candidato Anthony Garotinho e fazer verdadeira propaganda eleitoral negativa”.

Na época, o Google anunciou que recorria da decisão “por entender que ela viola o princípio constitucional da liberdade de expressão, que deveria ser observado especialmente em períodos eleitorais”, acrescentando que “caso o Google obtenha sucesso em seu recurso, o vídeo será colocado de volta no ar”.

Confira o vídeo “Você me conhece”:

Confira o vídeo “Zona Eleitoral”: