Números do terceiro trimestre decepcionam; projeção de vendas para 2014 é reduzida drasticamente

CEO da Nintendo, Satoru Iwata, atrás de um Wii U FOTO: Yuriko Nakao/Reuters

SÃO PAULO – A Nintendo divulgou resultados fracos em seu tradicionalmente mais forte terceiro trimestre nesta quarta-feira depois que vendas decepcionantes do seu carro-chefe, o console Wii U, forçaram a empresa a cortar suas previsões anuais neste mês.

A fabricante japonesa de video games disse que seu lucro operacional caiu 6,9% no período de outubro a dezembro para 21,7 bilhões de ienes (US$ 211 milhões ), em comparação à sua meta mais recente de um prejuízo de 35 bilhões de ienes (US$ 340 milhõe) para o ano inteiro.

A companhia disse que as vendas domésticas de hardware e software foram fortes, mas que as vendas no exterior foram lentas na época de feriados. A receita caiu 11,5% no ano para 302,6 bilhões de ienes no trimestre de outubro a dezembro.

A Nintendo cortou sua projeção de vendas para o ano inteiro para o console Wii U de 9 milhões de unidades para 2,8 milhões no dia 17 de janeiro.

A empresa também disse que vai recomprar até 125 bilhões de ienes, ou 7,82%, de suas ações em circulação.

A empresa deve revelar uma nova estratégia de administração na quinta-feira, conforme sofre pressão de investidores para retornar à lucratividade após alertar que divulgaria um terceiro ano consecutivo de prejuízos operacionais.