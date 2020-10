Giovanna Wolf/Estadão A bateria do Moto G 5G Plus consegue durar dois dias de uso, segundo a Motorola

A Motorola anuncia nesta quinta-feira, 22, a chegada do Moto G 5G Plus ao Brasil. O aparelho, considerado um modelo intermediário, é o primeiro smartphone da linha Moto G com suporte à conexão de quinta geração. Ele chega ao País nesta quinta por R$ 3 mil — a operadora Claro terá exclusividade nas vendas e oferecerá descontos especiais para seus clientes.

O celular é compatível com a tecnologia DSS de 5G adotada pelas operadoras no Brasil, que pegam emprestado para o 5G um “pedaço” das frequências hoje destinadas ao 4G. Segundo a Motorola, porém, o aparelho está preparado para atender as futuras frequências de quinta geração.

“Um dos papéis da família Moto G é trazer recursos de celulares premium para modelos mais acessíveis. Estamos trazendo a tecnologia do 5G para um aparelho intermediário”, disse Thiago Masuchette, diretor de produtos da empresa, em conversa com jornalistas.

Giovanna Wolf/Estadão O Moto G 5G Plus tem quatro câmeras na parte traseira, com lente principal de 48 MP

Quanto à ficha técnica, o Moto G 5G Plus tem tela de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 90Hz. O processador é o Snapdragon 765, da Qualcomm. Um dos destaques do smartphone é a câmera frontal com duas lentes: uma principal de 16MP e outra ultra-wide que promete melhorar o enquadramento das selfies. Trata-se do primeiro aparelho da motorola com câmera frontal dupla.

Já na parte traseira, são quatro câmeras, com uma lente principal de 48MP. Tanto a câmera frontal quanto a traseira possuem o recurso Night Vision, que otimiza as fotos em ambientes de baixa luminosidade.

Giovanna Wolf/Estadão Um dos destaques do smartphone é a câmera frontal com duas lentes

No Moto G 5G Plus, o sensor de impressão digital fica na lateral do produto, no botão de ligar e desligar. Há também, na lateral esquerda do aparelho, um botão dedicado ao Google Assistant.

O celular possui uma bateria de 5.000 mAh, que, de acordo com a Motorola, é capaz de durar dois dias de uso. O aparelho chega com 8GB de memória RAM e com 128 GB de armazenamento (que pode ser expandido até 512 GB).