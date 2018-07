Maria Tereza Matos / Especial para o Estado

SÃO PAULO – O Uber, criador do aplicativo que conecta motoristas a passageiros, pretende arrecadar até U$1 bilhão em uma nova rodada de investimento, segundo reportagem da Bloomberg. O novo aporte faria com que o valor de mercado da empresa saltasse de U$ 17 bilhões para até U$ 40 bilhões.

Segundo fontes do setor, a T. Rowe Price Group, empresa americana de investimentos, está negociando a rodada. A Fidelity, que já é uma investidora da startup, deve participar do novo investimento. O Uber e as possíveis empresas investidoras não confirmaram publicamente as informações.

A notícia de uma nova rodada de financiamentos do Uber chega alguma semanas depois de a empresa se envolver em um escândalo sobre políticas de privacidade. De acordo com notícias na imprensa americana, o Uber teria cogitado investigar a vida privada de jornalistas que criticam a empresa.

Fundado há cinco anos, o Uber é a startup de tecnologia com maior valor de mercado nos EUA, a frente do AirBnb e do DropBox.