Reprodução LG

Leia mais

Com os novos purificadores de ar da linha PuriCare 360º da LG, recém-chegados ao Brasil, respira-se tecnologia. E não é exagero, já que os dois aparelhos da família vêm repletos de recursos exclusivos de última geração e conectividade total, tudo para livrar o ar de qualquer ambiente de poeira, fumaça, poluentes em geral, odores, alérgenos e, principalmente, vírus e bactérias. E a purificação acontece em todas as direções (360º), um dos muitos diferenciais da linha.

Para combater os grandes riscos de contaminação existentes em locais fechados – sim, dentro de casa o ar pode carregar até cinco vezes mais contaminantes do que externamente, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos

(Environmental Protection Agency – EPA/US) –, os dois modelos trazem filtros capazes de eliminar 99,9% dos vírus e bactérias com tamanho a partir de 0,3 micrômetros (µm). É como se você pegasse um milímetro e dividisse em mil, e cada parte dessas ainda fosse dividida por três, para uma ideia do poder de atuação da tecnologia Virus Defense dos aparelhos.

Os dois novos PuriCare 360º trazem as mesmas inovações embarcadas, diferindo apenas na área em que são capazes de limpar completamente o ar em aproximadamente 25 minutos: 100 m² no caso do modelo maior (com dois filtros) e 61 m² para o menor (com um filtro). A tecnologia de absorção de altíssima performance dos poluentes é outra das excelências da LG: chamada de Filtro Safe Plus, eles são capazes de efetuar essa limpeza em seis etapas – de poeira e micro-organismos a eliminação de odores e fumaças.

Design e inovações

“Toda essa tecnologia é complementada pelo design elegante e premiado dos aparelhos, que podem ser incluídos em qualquer ambientação como se fossem peças de decoração. Eles são dotados de centenas de furinhos pelos quais são absorvidas as impurezas do ar, em toda a volta do purificador”, destaca André Pontes, gerente de Produtos de Ar Condicionado Residencial e Purificadores de Ar da LG. “Esse desenho inovador, além de garantir excelente desempenho, permite uma grande facilidade nas operações de limpeza e manutenção dos aparelhos, que assim permanecem sempre prontos para uso, em longos períodos.”

E falando em desempenho, explica André, existe um modo embarcado que proporciona ainda mais performance: é outra das funções exclusivas da linha PuriCare da LG, chamada de Clean Booster. Através de seu poderoso sistema de ventilação, purifica o ambiente até 24% mais rápido, proporcionando um jato de ar puro único, que de uma só vez alcança até 7,5 m de distância, expelido pelo ventilador de desenho único que fica no topo dos aparelhos, e que rotaciona até 70 graus.

Parou por aí? Não: os modelos dos PuriCare 360º usam um processo de ionização conhecido como Ionizador Plasmaster, que despeja no ambiente milhões de íons (átomos com cargas elétricas) que simplesmente destroem as membranas das bactérias, reduzindo-as drasticamente antes mesmo da filtragem do ar.

Qualidade do ar ao alcance da cor

Outra inovação dos PuriCare 360º é um sistema de cores smart, exibido no painel, com base em informações instantâneas da qualidade do ar, captada por um sensor de odores e poeira, dotado de inteligência capaz de entender o nível de possível contaminação de um ambiente.

“Por meio da sinalização vermelha, laranja, amarela e verde, é possível visualizar na hora o nível de pureza do ar de um ambiente de forma precisa e em tempo real”, detalha André. Isso torna possível manter o aparelho em operação até que se chegue ao nível verde, ou operá-lo de forma a manter os níveis de total pureza do ar por grandes períodos.

Os dois modelos PuriCare 360º oferecidos no Brasil são, assim como diversos eletrônicos e eletrodomésticos da LG, totalmente integrados à plataforma ThinQ, hub de conectividade da marca. Conectados por wi-fi à rede doméstica ou do escritório, os dispositivos estão sempre prontos para começar a purificar o ar, sendo controlados diretamente do aplicativo, no smartphone, de qualquer lugar.

Assim é possível, por exemplo, acioná-los para começar a limpeza do ar ambiente antes de chegar ao escritório ou quando as crianças estiverem indo para casa. O app ThinQ informa qual a qualidade do ar ambiente pelo sistema de cores, sincronizado diretamente com o celular, e permite acionar a superlimpeza Clean Booster e todos os outros recursos dos aparelhos, tal como o controle remoto que os acompanha.

No Brasil, ganharão em breve a companhia de um terceiro aparelho: o PuriCare Mini. “Do tamanho aproximado de uma garrafa de água de 500 ml, ele também é capaz de remover 99,9% dos micro-organismos de um ambiente, pode ser levado na bolsa ou mochila para usar em qualquer lugar – sala de estudos, carro, escritório – e conta com conectividade bluetooth para integração e controle por meio da plataforma ThinQ”, revela André. Segundo ele, o Mini chega nos próximos meses ao mercado nacional.

Para mais informações acesse o site https://www.lg.com/br/purificador-de-ar