O LG G2 marca uma renovação da fabricante na linha de smartphones topo de linha; aparelho não tem botões

SÃO PAULO – Em uma tentativa de buscar uma presença mais forte no mercado de smartphones mais avançados, a sul-coreana LG apresentou nesta quarta-feira, 7, um novo modelo de celular para ser o seu produto topo de linha. O G2, como foi chamado, foi mostrado em um grande evento organizado pela empresa em Nova York.

Foto: Divulgação

Segundo a LG, o aparelho é o primeira da série “G”, que será a linha de produtos mais avançados da empresa, com o objetivo de criar aparelhos com inovações “focadas no consumidor”, diz a empresa. A estratégia bate de frente com a rival Samsung, cuja linha Galaxy se tornou o principal competidor dos produtos da Apple, tanto no mercado de smarpthones quanto de tablets.

“Nós sempre escutamos os consumidores e aprendemos com eles na busca por inovação. Usamos essas pesquisas para desenvolver o LG G2, o celular mais ambicioso da história da nossa empresa”, disse o presidente executivo da divisão de comunicação móvel, Jong-seok Park, em comunicado.

O G2 deve chegar às lojas a partir de outubro, começando pela Coreia do Sul e, em seguida, Estados Unidos, Europa e outros mercados. Segundo a empresa, 130 operadoras no mundo vão comercializar o novo equipamento, mas ainda não há previsão de lançamento no Brasil. O preço do produto não foi revelado.

Jong-seok Park, presidente executivo da divisão de comunicação móvel da LG. Foto: Brendan McDermid/Reuters

O que chama atenção no aparelho é ausência de botões na frente e nas laterais. Há apenas um botão de liga/desliga na parte de trás, abaixo da câmera. Isso libera espaço no celular para uma tela maior, de 5,2 polegadas (1080 x 1920 pixels e 423 pixels por polegada). O celular tem configurações bastante avançadas, que o colocam entre os aparelhos topo de linha do mercado, como o Samsung Galaxy S4 e o recém anunciado Moto X, da Motorola. Ele vem com o sistema Android 4.2.2 (Jelly Bean).

A LG, que é a quarta maior fabricante de celulares mundial, tem tido um bom crescimento no número de vendas de celulares e smartphones nos últimos 12 meses, mas ainda tem uma presença pequena no mercado de smartphones. De acordo com a empresa de pesquisas IDC, a empresa tinha 5,1% dos vendas de celulares avançados, com 12,1 milhões de unidades embarcadas, atrás da Samsung (30,4%) e da Apple (13,1%). A empresa, porém, foi uma das que mais cresceu em um ano. No mesmo período de 2012, ela tinha vendido menos da metade dos aparelhos (5,8 milhões) e tinha 3,7% do mercado.

De acordo com o IDC, o crescimento é atribuído à uma “revigoração no portfólio” de aparelhos da LG, com produtos mais avançados que chamaram a atenção no último ano, como o Nexus 4 (vendido pelo Google) e o Optimus G Pro.

A empresa é a segunda entre os fabricantes que usam o sistema operacional Android, atrás da Samsung, que vendeu 73,3 milhões de smartphones no segundo trimestre. “Agora o objetivo da empresa é aumentar sua presença no mercado de aparelhos mais caros com o G2 e no mercado de massa com smartphones das linhas Series II e F-Series”, diz o IDC em seu relatório.

Veja as especificações do G2:

- Processador: 2.26GHz Qualcomm® Snapdragon™ 800 com CPU Krait

- Tela: 5,2 polegadas Full HD IPS (1080 x 1920 pixels / 423 ppi)

- Armazenamento: 32GB / 16GB

- Memória RAM: 2GB LPDDR3 800MHz

- Câmera: 13.0MP (traseira) / 2.1MP (frontal)

- Bateria: 3.000 mAh

- Sistema operacional: Android Jelly Bean 4.2.2

- Tamanho: 138,5 mm / 70,9 mm / 8,9 mm (altura/largura/espessura)

- Cores: preto ou branco