SÃO PAULO – Começa nesta sexta-feira, 7, o festival de música, filme e cultura digital em Austin, Texas, nos Estados Unidos. O South by Southwest (SXSW) – uma referência ao filme North by Northwest, de Hitchcock – é um dos eventos mais importantes do ano, essencial para quem circula profissionalmente ou não no campo das mídias sociais, marketing, empreendedorismo, políticas culturais ou precisa estar por dentro das últimas sobre assuntos como realidade aumentada, impressão 3D, movimento maker (destaque para “The Future of Making, com o diretor do MIT Media Lab; e “How the DIY Movement is Reinventing America“, com o cofundador do hackerspace Noisebridge, Mitch Altman), internet das coisas ou privacidade na web.

O último tópico é o grande destaque desta edição, que conta com a participação remota do ex-agente americano Edward Snowden, que discutirá virtualmente com outros dois debatedores sobre o impacto dos vazamentos de documentos e ações da Agência de Inteligência americana (NSA) e colocará em pauta a fragilidade da privacidade do cidadão. O painel, que acontece na próxima segunda, é certeza de lotação e, por isso, será retransmitido em mais dois ambientes.

Segundo o diretor da área de interatividade, responsável pelo conteúdo de tecnologia e startups, Hugh Forrest, foram mais de três meses para garantir a participação de Snowden, foragido e perseguido pela polícia americana, mas, à CNN, diz que ele compõe uma parte essencial do evento deste ano. “Vigilância e privacidade online parecem ser os maiores temas de discussão no SXSW 2014″, diz. “Como organizadores, concordamos que um debate saudável sobre os limites do monitoramento é vital para o futuro do ecossistema online.”

Além de Snowden, o evento conta ainda com outras mesas virtuais no sábado com o ativista hacker e criador do WikiLeaks, Julian Assange, trancado desde junho de 2012 sob asilo político na embaixada do Equador no Reino Unido; e na segunda com o ex-jornalista do The Guardian, residente do Brasil, Gleen Greenwald, peça fundamental nos vazamentos dos documentos de Snowden, sobre o futuro do jornalismo.

Em meio ao caos que estará a cidade, que fica totalmente tomada pelo festival, recebendo seus inúmeros shows e exibições de filmes em todos os bares e espaços públicos do lugar, o público pode contar ainda com rodas de discussões, workshops e apresentações sobre startups, um elemento já clássico do SXSW. Foi de lá que partiram então pequenas empresas que passariam a ser conhecidas pelo mundo todo, como o Foursquare e o Twitter. O cofundador desta última, Biz Stone, irá mais uma vez ao evento, bem como o presidente do Google, Eric Schmidt; o investidor Ben Horowitz (com participação em empresas como Facebook, Groupon, Twitter, Zynga, Foursquare, Lytro e Airbnb); e o inventor da World Wide Web, Tim-Berners Lee.

Do mundo do cinema, os atores Nicholas Cage, Robert Duval e Kevin Bacon serão entrevistados em mesas abertas ao público, além dos diretores Robert Rodriguez e Marc Webb. No campo da música, o festival ainda se mantém forte e conta com a participação nesta edição do rapper Wiz Khalifa, além de Cee Loo Green e Neil Young. O festival recebe ainda o iTunes Festival, promovido pela Apple, em sua programação, com Coldplay, Soundgarden, Pitbull, Kendrick Lamar e Willie Nelson.

O SXSW completa neste ano a sua 27ª edição. Em sua primeira edição, era voltado exclusivamente para música e contou com apenas 700 pessoas. Para este ano, é esperado um público de 70 mil incrementando a população da cidade do oeste americano, composta por mais de 840 mil.

Brazil

Além de fazer parte de mesas sobre graffiti, economias emergentes, organização de movimentos sociais por meio das redes sociais e, claro, música (os rappers Emicida e Rashid estão na caravana brasileira), o País terá uma participação inédita área das startups. Um comitiva com 21 startups brasileiras terão um espaço exclusivo em Austin e participarão ainda de uma mesa chamada “Uma introdução ao ecossistema de startups do Brasil” . A ação é coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em parceria com o setor privado.

“Nós temos um forte trabalho no exterior e percebemos que a receptividade do Brasil hoje é ímpar. Até 2016 não podemos perder a oportunidade de mostrar o nosso País lá fora”, diz o diretor de Negócios da Apex-Brasil, Ricardo Santana (saiba mais).

Edições passadas

