Camisa Apollo usa mesma tecnologia dos trajes espaciais da NASA e custa US$ 98. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Sabe aqueles dias em que você sai de casa e parece que está muito calor, mas quando sai para almoçar está um ventinho chato, e na hora de ir embora do escritório parece que a cidade virou o Pólo Norte? Como se vestir quando o tempo está maluco? Uma nova empresa de roupas americana, a Ministry of Supply tentou dar um jeito nisso com ajuda da tecnologia.

Recém-lançada pela empresa, a camisa Apollo conta com tecnologia da NASA, e no lugar de algodão e poliéster, usa os PCMs (Phase-Change Materials, ou ‘materiais que mudam de fase’, em tradução literal) como tecido — o mesmo utilizado nos trajes espaciais dos astronautas.

Com o novo material, a ideia é manter o usuário quente quando está frio, e deixar o corpo quando está calor, através da capacidade de reter calor do usuário e armazená-lo para quando for necessário. Além disso, o produto promete te livrar do suor do dia todo — o texto de divulgação da Apollo incentiva seus usuários a trocarem o elevador pela escada, sem o risco de chegar no trabalho com a camisa ensopada de suor.

A empresa foi criada por três ex-estudantes do MIT, que acreditam que a tecnologia pode ajudar a mudar a maneira como as pessoas se vestem atualmente. A camisa Apollo custa US$ 98 e pode ser encomendada pelo site da empresa.