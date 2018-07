FRINGE

Afinal, se a experiência for bem sucedida – e, tudo leva a crer que será -, nada impede que a Fox passe a exibir comentários postados no Twitter em outros programas e eventos esportivos, por exemplo. Seria uma forma de criar um motivo a mais para o público assistir ao seu programa preferido na hora em que ele é exibido na televisão. Hoje, em todo o mundo, muita gente já assiste a seus shows favoritos na hora em que bem quer graças à internet, o que em alguns casos, o melhor exemplo aqui é ‘Lost’, acaba até afetando a sua própria audiência na exibição televisiva.

CHAD HURLEY

Seria no mínimo curioso se isso de fato acontecesse. A televisão usar à internet para ampliar – ou ao menos – garantir sua fatia na atenção da audiência. Na semana passada, durante sua passagem no Brasil, Chad Hurley (um dos fundadores do YouTube) profetizou que: “nos próximos anos, quando todas as TVs estiverem ligadas à internet, a ideia de assistir a um programa no horário determinado pela emissora estará morta”. É esperar para ver quem vai rir por último nessa história.

