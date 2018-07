A British Petroleum (BP) comprou termos de busca na web como “vazamento de petróleo” de empresas como o Google para ajudar a direcionar os internautas ao seu site à medida em que tenta controlar no Golfo do México o pior vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos.

Um porta-voz disse que a BP pagará taxas para que seu próprio site tenha um posicionamento melhor ou mesmo lidere a lista de pesquisa quando os internautas procurarem termos em inglês equivalentes a “vazamento de petróleo”, “voluntários” e “reclamações”.

A BP não disse o quanto está pagando pelo serviço, mas o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a empresa por gastar 50 milhões de dólares em propaganda na TV para melhorar sua imagem durante a crise.

A companhia britânica informou que quer ajudar pessoas que tentam acessar informações em seu site a encontrar os dados de maneira mais ágil e que não pretende desviar internautas de outros sites.

“Sabemos que as pessoas estão buscando esses termos em nosso site e estamos tentando apenas facilitar o acesso direto a eles”, afirmou o porta-voz à Reuters.

O site em branco e verde da BP possui um grande botão vermelho no centro da homepage sobre os esforços da empresa para combater os problemas causados pelo vazamento de petróleo no Golfo do México. A coluna na direita da página lista várias informações sobre os trabalhos.