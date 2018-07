A primeira edição pernambucana vai até 1º de agosto; acompanhe a cobertura colaborativa pelo YouCast

SÃO PAULO – Foi dada a largada para a Campus Party 2012, que desta vez não acontece em São Paulo, mas em Recife. Centenas de campuseiros lotaram o Centro de Convenções de Pernambuco na tarde desta quinta-feira, 26, para participar da primeira edição pernambucana do evento que agrupa amantes de inovação tecnológica, internet e entretenimento eletrônico.

Os participantes tiraram o primeiro dia para se instalar no camping e montar seus equipamentos nos pavilhões. À noite, ocorreu a cerimônia de abertura. O público total de 2 mil participantes, no entanto, deve ser visto somente nesta sexta-feira, quando começam oficialmente as palestras do encontro, que segue na capital pernambucana até segunda-feira, dia 30.

YouCast. A cobertura que o Link fará do evento será colaborativa, contando com a participação de quem estiver lá. O projeto é uma parceria do caderno com a startup YouCast, que quer ser “a primeira agência de notícias colaborativa do Brasil”, como diz o CEO, Felipe Gazolla.

“Fechamos parceria com a Campus Party Recife para sermos o canal oficial da cobertura colaborativa do evento. Com isso, teremos um ambiente ideal de validação de nossa a plataforma”, diz Gazolla. O YouCast funciona a no endereço www.youca.st.

Rick Falkvinge, idealizador do primeiro partido pirata do mundo, o da Suécia, é um dos nomes que virá à Campus Party pernambucana. Além dele, estarão presentes Julián Ugarte, fundador da ONG Teto; Bel Pesce, empreendedora brasileira no Vale do Silício; Mike Comberiate, idealizador do Robotics Boot Camp; e o bioartista Eduardo Kac.

/ COLABOROU EQUIPE YOUCA.ST