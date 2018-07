O programa de atualização termina em 26 de dezembro deste ano. O Snow Leopard é bem mais leve do que o MAC OS X Leopard, e é focado na simplicidade e no desempenho. Segundo a Apple, o novo sistema é até 80% mais rápido.

Para quem tem o MAC OS X Leopard, o upgrade custa US$ 29. No Brasil, quem comprou um computador Apple a partir do dia 8 de junho pode fazer o upgrade por R$ 25.

Saiba mais: www.apple.com/br/macosx/uptodate