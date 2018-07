Evento que reúne analistas, publicitários e universitários discute as relações entre empresas e usuários na internet

Na edição de 2011, a FAAP sediou o evento. Desta vez, o SMW acontece no MIS. FOTO: Evelson de Freitas/AE

SÃO PAULO – Começa hoje o Social Media Week (SMW) evento internacional que acontecerá simultaneamente em 12 cidades espalhadas pelo mundo com debates e palestras sobre uso das mídias sociais, possíveis utilizações por parte de publicitários e futuro das interações no espaço virtual.

Em São Paulo, o SMW troca o espaço cedido pela FAAP, em Higienópolis, no ano passado e passa para o Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardins.

Na primeira edição de 2012, o evento se dedica a programação a estratégias no Twitter e Facebook com seu diretor de negócios, Leonardo Tristão. Pelo Google, a editora de tendências do Google, Caroline McCarthy; além de Alice Bonasio, diretora de marketing do Badoo.

Haverá ainda apresentações sobre LinkedIn com Osvaldo Barbosa, o gerente dos negócios do site por aqui (quarta, 15, às 19h30); Foursquare e estudos de casos que deram certo na internet, como a propaganda da Vivo com “Eduardo e Mônica” e o Bebê do Itaú, na Agência África, Av. Faria Lima, 2277 (sexta, 17, 17h).

O evento terá suas principais palestras transmitidas por streaming por este link.

O SMW começa hoje e vai até sexta-feira, 17, e é preciso se inscrever para participar.

A Social Media Week é um evento criado em Nova York em 2009 que visa conectar pessoas e conteúdo, e debater as novas tendências nos meios de comunicação digital, mídias sociais e plataformas móveis. Além de em São Paulo, a SMW acontece também em Washington, Londres, Hamburgo, Honk Kong, Toronto, Miami, São Francisco, Paris, Singapura e Tóquio.

