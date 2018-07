FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

SÃO PAULO – Foi aberta nesta sexta-feira, 10, a pré-venda do aguardado Apple Watch. Por enquanto, o relógio inteligente pode ser encontrado somente em alguns países – Austrália, Alemanha, Canadá, China, França, Hong Kong, Japão, Reino Unido e Estados Unidos – e as vendas permanecem apenas online. As lojas físicas começarão a receber o aparelho em junho, porém já é possível realizar pré-visualizações e participar de demonstrações do produto em qualquer Apple Store de Londres, Paris e Tóquio.

O início das vendas do relógio estava marcada para 24 de abril. Só que a alta procura pelo aparelho fez com que a Apple começasse a adiar a entrega aos consumidores, conforme a o estoque caía. Atualmente, está programada para junho. Segundo Angela Ahrendts, vice-presidente sênior da Apple Store, o motivo é a gestão de estoque, “uma vez que a Apple espera uma forte demanda por parte dos clientes, podendo exceder a oferta disponível para esse lançamento”.

Apesar da alta procura, críticos consideram que o aparelho possui aplicativos lentos e bateria fraca.

O relógio é altamente personalizável, tendo mais de 54 combinações diferentes. Segundo a Apple, existem três versões do produto: sport, a regular e a de luxo. Além disso, o consumidor pode escolher dentre diferentes pulseiras e tamanhos. O preço varia de US$ 350 (o modelo sport; equivalente a R$ 1.076) a US$ 17 mil (R$ 52,275).