Rupert Murdoch na entrega do Emmy em novembro do ano passado. FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

A News Corp deu início ao estudo da possível venda ou cisão do MySpace, que vem enfrentando problemas, informou uma fonte próxima às negociações na quinta-feira, 24.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O conglomerado de mídia já recebeu manifestações de interesse de cerca de 20 empresas até o momento e deve atrair novos interessados nas próximas semanas.

A Reuters publicou no início desta semana que a News Corp havia contratado o banco de investimento Allen & Co para assessorar o processo.

Executivos da News Corp e do Allen & Co iniciarão as conversas com os interessados na segunda semana de março, segundo a fonte.

A maior parte do interesse pela aquisição ou cisão da empresa vem de grupos financeiros, principalmente fundos investimento, mas companhias como a MocoSpace, que mantém uma rede social de mesmo nome para usuários móveis, e a Zynga, desenvolvedora de jogos sociais, ainda podem demonstrar interesse estratégico.

A fonte disse, no entanto, que a Zynga não está negociando com a News Corp, enquanto a MocoSpace afirmou ter interesse em adquirir o MySpace no início deste mês.

A News Corp adquiriu o MySpace em 2005 por 580 milhões de dólares, depois que o presidente-executivo do grupo, Rupert Murdoch, decidiu intervir na disputa pela empresa e superou rivais como a Viacom, controladora da MTV, na concorrência.

Mas, desde então, o site deficitário vem perdendo relevância como rede social, e muitos de seus usuários migraram para o Facebook.

/ Yinka Adegoke (Reuters)

—-

Leia mais:

• “Agora é a hora de vender o MySpace”